В ВСУ ожидают поставок военной продукции на сумму свыше 10 млрд грн – Таран

Выполнение государственного оборонного заказа в 2020 году позволит Вооруженным Силам Украины в текущем году получить военную продукцию на сумму более 10 млрд грн, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Осуществленные в 2020 году заказы, соответственно, заключенные контракты уже позволяют Вооруженным силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов. Из них 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов", - заявил Таран, сообщила пресс-служба Минобороны.

По словам главы оборонного ведомства, "производство вооружения имеет длительный производственный цикл, а высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Соответственно, профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 миллиардов гривень, Министерство обороны Украины обеспечило партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых ГККБ "Луч", ГП ХКБМ им. В Морозова, ГП "Искра" и другие".

Как проинформировал Таран, планирование мероприятий по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения происходило еще в 2020 году по действующему в то время законодательству. Процедуры закупки по действующим контрактам пока продолжаются в соответствии с предыдущим законодательством.

В то же время "сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "Об оборонных закупках" и осуществления перехода на планирование мероприятий и бюджета".

"Минобороны активно участвует в отработке нормативно-правовой базы для обеспечения реализации норм закона "Об оборонных закупках". Процесс согласования нормативно-правовых актов завершается. В определенные в указе президента Украины сроки они будут рассмотрены и приняты правительством", - отметил глава оборонного ведомства.

Таран уточнил, что в 2021 году внимание Министерства обороны будет фокусироваться на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона Украины "Об оборонных закупках". Положения этого закона вводят новые конкурентные и прозрачные процедуры закупки вооружения, военной техники и другой оборонной продукции. Отдельные закрытые закупки предусматривают конкурентные процедуры, а предложения производителей будут проходить рассмотрение в межведомственных комиссиях, и будут получать максимально возможное информирование общественности.