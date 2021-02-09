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11:34 09.02.2021

"Укрзализныця" полностью восстановила движение через станцию "Воскобойня" в Днепропетровской обл. после подъема сошедших с рельс грузовых вагонов

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"Укрзализныця" полностью восстановила движение через станцию "Воскобойня" в Днепропетровской обл. после подъема сошедших с рельс грузовых вагонов

"Укрзализныця" полностью восстановила движение через станцию "Воскобойня" в Днепропетровской области после подъема сошедших с рельс 6 февраля восьми грузовых вагонов, сообщается на сайте компании во вторник.

Согласно сообщению, региональный филиал "Приднепровская железная дорога" в 01:27 полностью возобновил движение поездов на перегоне "Верхнеднепровск - Воскобойня", где произошел сход группы из восьми грузовых вагонов.

"Работая в круглосуточном режиме, в сложных погодных условиях, приднепровские железнодорожники оперативно подняли вагоны, сошедшие с рельсов, а также выполнили работы по восстановлению поврежденных элементов путевой сети и сети энергоснабжения", - отмечают в "Укрзализныце".

По предварительным выводам комиссии, которая работала на месте инцидента, схождение вагонов с рельс произошло из-за слома боковой рамы тележки вагона, принадлежащего частному владельцу.

Как сообщалось, ночью с 5 на 6 февраля на станции "Воскобойня" в Днепропетровской области с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, из которых семь - частных собственников.

Вероятная причина схода - излом боковой рамы тележки (№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257), элементы которой нашли за несколько километров до места схода.

Теги: #укрзализныця #чп #днепропетровская_область
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