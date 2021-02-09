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11:04 09.02.2021

Зеленский: система профессионально-технического образования в Украине фактически разрушена

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Зеленский: система профессионально-технического образования в Украине фактически разрушена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из важнейших направлений в сфере образования Украины в 2021 году является развитие профессионально-технического образования, поскольку стране катастрофически не хватает квалифицированных кадров.

"Важным направлением для Украины является профессионально-техническое образование. За эти годы про нее фактически забыли. Можно сказать правду – ее фактически разрушили. В стране катастрофически не хватает квалифицированных рабочих кадров", - сказал Зеленский во время открытия партнерского форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".

Зеленский заявил, что при президенте Украины будет создан Совет по развитию общего среднего образования, а в Украине готовится стратегия возрождения профессионального образования, рассчитанная на 10 лет.

"Мы уделяем особенное внимание высшему образованию. Моим указом правительство Украины готовит стратегию развития на следующие 10 лет", - заявил президент.

Он добавил, что в "государственную программу обновления входит строительство сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования среди иностранных студентов".

"Украинские ВУЗы должны готовить конкурентоспособного в современном мире человека, но работы на этом пути много", - резюмировал Зеленский.

Также президент добавил, что "в его лице украинское образование будет всегда иметь надежного союзника".

Теги: #зеленский #образование #форум
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