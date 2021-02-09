Международная совещательная группа будет поддерживать Украину на всех этапах реформы СБУ – встреча с вице-премьером Стефанишиной

Международная совещательная группа по вопросам реформирования Службы безопасности Украины будет оказывать помощь Украинскому государству на всех этапах реформы.

Как сообщает посольство США в Украине в Twitter во вторник, об этом представители Международной совещательной группы заявили на встрече с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.

"Представители Международной совещательной группы встретились с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процессу реформирования СБУ, в частности, на этапах принятия и реализации соответствующего закона. Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе лучших евроатлантических практик и принципов, в интересах всех граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, договоренность о создании постоянно действующей Международной совещательной группы по вопросам реформирования СБУ была достигнута в 2016 году. В группу входят представители Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности, иностранные советники при Офисе связи НАТО в Украине, сотрудники Центра информации и документации НАТО в Украине, других международных организаций, а также ведущие иностранные и отечественные эксперты.

Основная цель группы - экспертное сопровождение процесса реформирования СБУ путем проведения постоянно действующих консультаций по вопросам усовершенствования законодательной базы, наработки перспективной модели СБУ с учетом лучших политико-правовых практик стран ЕС и НАТО, а также подготовка согласованного пакета предложений (плана) поэтапного проведения реформ.