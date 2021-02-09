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10:55 09.02.2021

Государство должно заинтересовывать молодежь работать в системе образования – Зеленский

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Государство должно заинтересовывать молодежь работать в системе образования – Зеленский

Государство и в дальнейшем будет искать механизмы и средства для того, чтобы педагоги ощутили престиж своей профессии, а молодежь хотела идти работать в учебные заведения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что основой любой успешной школы являются, прежде всего, учителя. И в этом году мы повысили заработные платы для педагогов. Но хочу подчеркнуть: останавливаться на этом не можем. Мы должны и в дальнейшем искать механизмы и средства для того, чтобы педагоги ощутили престиж своей профессии не просто на словах, а чтобы молодежь хотела идти работать в учебные заведения", – отметил глава государства во время партнерского форума "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления" во вторник.

Вместе с тем он подчеркнул, что власть Украины намерена изменить подход, когда внимание на сферу образования обращали по остаточному принципу.

"Мы ремонтируем и строим детские сады по всей стране. Я хочу, чтобы у родителей не возникало вопрос, как устроить ребенка в ближайший детский садик. Кроме доступности, очень важным заданием правительства является мотивация, а именно финансовая для всех работников дошкольного образования. Также мы строим и восстанавливаем современные школы в каждом регионе Украины, это процесс будет продолжаться", – сказал Зеленский.

При этом он отметил, что каждая украинская школа должна иметь современную материально-техническую базу, качественного здоровое питание, доступ к интернету, а также возможности для занятия учеников спортом и инклюзивного образования.

Теги: #зеленский #образование #форум
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