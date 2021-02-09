Из-за непогоды введены ограничения движения на дорогах в семи областях – "Укравтодор"

Ограничения на движение определенных видов транспорта из-за снегопадов введены в Волынской, Киевской, Житомирской, Ривненской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook во вторник утром.

Согласно его данным, в Волынской области ограничено движение для всех видов транспорта на дороге Т-18-02 /М-07/ - Маюничи – Великая Осниця – Красноволье – Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/, км 107+000 – 130+000 (на участке пгт.Торчин – с.Шклинь). Только для грузового транспорта ограничено движение на дорогах: Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин - /М-06/, км 102+282 – км 124+593 (на участке г.В.Волынский – с.Павловка), Т-03-05 Нововолынск – Иваничи – Павловка – Локачи, км 24+900 – км 42+815 (на участке с.Павловка – пгт.Локачи), Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, км 2+500 – км 21+888.

В Киевской области еще действует запрет Киевской государственной горадминистрации на въезд в г. Киев грузового транспорта. Из-за этого решения Службы автодорог в областях ввели ограничения для крупногабаритного транспорта в направлении столицы.

Так, в Житомирской области введены ограничения для грузового транспорта на дорогах М-06 Киев – Чоп, км 68+340 – км 258+513 и М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 79+717 км 245+948.

В Ривненской области - на дороге М-06 Киев – Чоп, км 258+513 – км 432+877.

В Киевской области - на дорогах: М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи, км 18+730 – км 60+722; М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18+000 – км 126+700; М-05 Киев – Одесса, км 11+660 – км 143+009; М-06 Киев – Чоп, км 14+080 – км 68+340; М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 19+100 – км 79+717; Н-01 Киев – Знаменка, км 14+740 – км 123+687; Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 0+153 – км 81+003.

В Полтавской области - на дорогах: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 126+528 – км 336+657, км 340+698 – км 395+873; Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 168+695 – км 246+144, км 260+710 – км 276+376.

В Черкасской области - на дорогах: М-05 Киев – Одесса, км 143+009 – км 237+089; Н-01 Киев – Знаменка, км 123+687 – км 242+004; Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+003 – км 168+695.

В Черниговской области - на дорогах: М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи, км 60+722 – км 224+326; Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 35+661 – км 178+677.

"Укравтодор" отмечает, что в настоящее время состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в отдельных местах снежные заносы. Для обеспечения проезда работают 1667 единиц техники и 1939 рабочих. От ГСЧС к ликвидации последствий непогоды привлекалось 435 человек и 120 единиц техники.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей снег (за ночь выпало до 10 см), в Ивано-Франковской области дождь. Покрытие дорог мокрое и местами заснеженное. Температура воздуха колеблется от -7° до + 3° С.

"В связи с введенными ограничениями, по информации Нацполиции, в местах отстоя вдоль дорог находится более 3030 ед. грузовых транспортных средств. В случае дальнейшего блокирования въезда/выезда в г. Киев, работы по их деблокированию могут занять несколько суток", - добавили в агентстве.

Согласно данным Укргидрометцентра, ненастную погоду на большей части Украины в ближайшие сутки, 9 февраля, будет определять циклон, перемещающийся с юго-запада Европы. В большинстве областей пройдет снег.