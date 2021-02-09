При президенте будет создан совет по развитию общего среднего образования - Зеленский

Указ о создании при президенте Украины совета по развитию общего среднего образования будет опубликован во вторник, заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Хочу сообщить, что сегодня будет опубликован указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования. Я знаю, что этого шага ждали давно, и сегодня он будет сделан", – сказал Зеленский. на форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления" во вторник.

Президент заявил о готовности помогать педагогам страны в реализации всех инициатив и реформ для развития образования в Украине.