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10:26 09.02.2021

Власти готовы противостоять новым штамам коронавируса, заявил премьер Украины

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Власти готовы противостоять новым штамам коронавируса, заявил премьер Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что новые штамы коронавируса могут прийти в Украину, но власти готовы им противостоять.

"Мы не расслабляемся, мы понимаем, что новые штамы вируса могут прийти и в Украину, они придут и мы будем противостоять им также", - сказал Шмыгаль во вторник на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Премьер подчеркнул, что одной из линий стратегии борьбы с коронавирусом является вакцинация.

"Это та стратегия, которая дает нам шанс к возврату к нормальной жизни, так как вакцина это барьер для коронавируса", - заключил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
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