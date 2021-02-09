Власти готовы противостоять новым штамам коронавируса, заявил премьер Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что новые штамы коронавируса могут прийти в Украину, но власти готовы им противостоять.

"Мы не расслабляемся, мы понимаем, что новые штамы вируса могут прийти и в Украину, они придут и мы будем противостоять им также", - сказал Шмыгаль во вторник на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

Премьер подчеркнул, что одной из линий стратегии борьбы с коронавирусом является вакцинация.

"Это та стратегия, которая дает нам шанс к возврату к нормальной жизни, так как вакцина это барьер для коронавируса", - заключил Шмыгаль.