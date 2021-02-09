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09:31 09.02.2021

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

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В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

243 случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 подтверждено в Киеве за минувшие сутки, 32 человека госпитализированы, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (44) и в Деснянском (42) районах", - написал Кличко в своем Телеграм-канале во вторник.

Из общего количества заболевших за сутки - 141 женщина в возрасте от 23 до 86 лет, 92 мужчины в возрасте от 19 до 91 года, шесть девочек от семи дней до 17 лет и четыре мальчика от пяти месяцев до 17 лет.

Также за минувшие сутки зафиксировано 11 летальных случаев от вируса, а 1 тыс 765 ранее заболевших выздоровели, сообщил городской голова.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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