События

09:25 09.02.2021

В Китае в 2020 году существенно снизилась рождаемость

1 мин читать
В Китае в 2020 году существенно снизилась рождаемость

Рождаемость в Китае снизилась в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные министерства общественной безопасности КНР.

"В 2020 году число новорожденных, зарегистрированных по месту постоянного проживания органами общественной безопасности, составило 10 млн 35 тыс., из них 5,29 млн, или 52,7%, - мальчики, 4,74 млн, или 47,3%, - девочки", - говорится в докладе министерства.

По данным Национального бюро статистики, в 2019 году в КНР родилось 14,65 млн детей, в 2018 - 15,23 млн, в 2017 - 17,23 млн, а в 2016 - 17,86 млн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом в 2020 году новорожденных было на 30% меньше.

Китай с 1979 по 2016 год проводил политику "одна семья - один ребенок". Одним из ее негативных последствий стало сокращение трудоспособного населения. Сейчас любая семья в стране может заводить до двух детей.

Теги: #рождаемость #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:27 08.02.2021
Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

Tesla отзывает в Китае более 36 тыс. автомобилей

06:56 08.02.2021
В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

05:11 08.02.2021
В Китае впервые за почти два месяца не выявлено новых случаев заражения COVID-19 внутри страны - Госкомздрав КНР

В Китае впервые за почти два месяца не выявлено новых случаев заражения COVID-19 внутри страны - Госкомздрав КНР

13:10 06.02.2021
В Китае одобрили к широкому применению вторую домашнюю вакцину против COVID-19

В Китае одобрили к широкому применению вторую домашнюю вакцину против COVID-19

12:46 06.02.2021
США должны исправить ошибки, допущенные в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК

США должны исправить ошибки, допущенные в отношении Китая в последние годы - член политбюро ЦК КПК

12:06 06.02.2021
Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США пригрозил Пекину ответственностью за ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе

11:20 05.02.2021
Госпродпотребслужба и производители опровергают информацию о выявлении COVID-19 в экспортируемой в Китай молочной сыворотке

Госпродпотребслужба и производители опровергают информацию о выявлении COVID-19 в экспортируемой в Китай молочной сыворотке

09:14 05.02.2021
Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

19:14 04.02.2021
Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

14:43 04.02.2021
Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной – директор EBA

Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной – директор EBA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине из-за непогоды остались без света 273 населенных пунктов в 12 областях

В Украине за сутки 2656 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 865 человек

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитывать как итоговую аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году - МОН

Суд в деле МН17 сделал перерыв до 15 апреля

Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 243 человека, 11 скончались, 1765 выздоровели – мэр

В Украине из-за непогоды остались без света 273 населенных пунктов в 12 областях

Число заражений COVID-19 в мире превысило 106,4 млн, число жертв - 2,3 млн

В Украине за сутки 2656 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 865 человек

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа из-за его попыток повлиять на результаты выборов в штате

В Киеве продолжается расчистка дорог от снега

На Буковине обнаружили 194 новых случая коронавируса

Первый арабский космический аппарат во вторник должен выйти на орбиту Марса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА