События

08:50 09.02.2021

В Украине из-за непогоды остались без света 273 населенных пунктов в 12 областях

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В Украине из-за непогоды остались без света 273 населенных пунктов в 12 областях

В Украине из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега обесточены 273 населенных пункта в 12 областях, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Одесская - 85, Херсонская - 54, Черновицкая - 40, Николаевская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровска – 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #электроснабжение #украина
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