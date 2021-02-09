В Украине за сутки 2656 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 865 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2656 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 8 865 человек, умерло 127 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 865 человек, летальных случаев -127, выздоровели - 8865 человек", - написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 8 февраля зафиксировали 2 141 новый случай инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля сообщалось о 4 310 новых случаях коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксировали 4 923 новых случая COVID-19, 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось о 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев коронавируса.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 249 646 человек, 23 771 человека - умерли, выздоровели – 1 084 608 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.