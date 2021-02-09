Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Южное наемники открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также - из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного на Приазовье, кроме стрелкового оружия враг применил против украинских защитников еще и гранатометы.

В штабе отметили, что украинские воины оказывали адекватный ответ на прицельные обстрелы наемников.

"С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия", - добавили в штабе.