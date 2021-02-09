Минюст США будет добиваться отставок большинства назначенных Трампом американских прокуроров

Министерство юстиции США уже во вторник может попросить большинство американских прокуроров, назначенных бывшим президентом Дональдом Трампом, подать в отставку, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства.

Ожидается, что отставки коснутся 56 утвержденных Сенатом американских прокуроров, отметил источник телеканала.

По его словам, призывы к таким отставкам могут начаться уже во вторник.

Он уточнил, что данный процесс займет недели. При этом неизвестно, когда решения об отставках вступят в силу.

Тем временем отмечается, что как минимум несколько прокуроров продолжат свою работу при нынешнем президенте Джо Байдене.

Так, исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон во время телефонного разговора в понедельник попросил прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса остаться, чтобы продолжить работу над расследованием в отношении сына Байдена - Хантера, сообщает CNN.

По данным собеседника телеканала, специальному прокурору Джону Дарему, назначенному бывшим генеральным прокурором Уильямом Барром, также будет предложено продолжить изучение источников так называемого расследования о "российском вмешательстве" в выборы США в 2016 году. Но при этом он покинет пост прокурора округа Коннектикут.

Исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия, Майкл Шервин, также, как ожидается, продолжит расследование беспорядков в Капитолии 6 января.

Байден выдвинул кандидатуру Меррика Гарленда на пост генерального прокурора. Однако пока он не утвержден Сенатом.

Первоначально слушания по его утверждению должны были начаться в понедельник. Но сенатор Линдси Грэм, главный республиканец в сенатском судебном комитете, отказался проводить слушания в начале февраля, сославшись на второй процесс импичмента в отношении Трампа, который стартует 9 февраля, как на "препятствие".