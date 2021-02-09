На Буковине обнаружили 194 новых случая коронавируса

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 194 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 224 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 8 февраля, в области обнаружили 194 новых случая COVID-19.

За последние сутки 224 человек выздоровели, 41 536 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 47 192 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 902 человека.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 776 образцов.