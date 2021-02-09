Первый арабский космический аппарат во вторник должен выйти на орбиту Марса

Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal ("Надежда") во вторник должна выйти на орбиту Марса, сообщает Космическое агентство страны.

Выход на орбиту Красной планеты предполагается в 18:41. При подлете к Марсу космический аппарат должен будет включить свой двигатель на торможение, работа которого продлится ровно 27 минут, чтобы замедлить скорость и войти в зону притяжения планеты.

В случае невыполнения маневра межпланетная станция либо пролетит мимо планеты, либо столкнется с ее поверхностью, отмечает специализированный американский космический сайт Space News.

Запуск станции был осуществлен 20 июля с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с космического центра Танэгасима в Японии.

Орбитальный аппарат, который должен быть выведен на эллиптическую орбиту Марса высотой 40 тыс. км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты, где формируется ее погода.

Полет первой арабской межпланетной станции к Марсу приурочен к 50-летию образования ОАЭ.