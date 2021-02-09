События

05:18 09.02.2021

Первый арабский космический аппарат во вторник должен выйти на орбиту Марса

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Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal ("Надежда") во вторник должна выйти на орбиту Марса, сообщает Космическое агентство страны.

Выход на орбиту Красной планеты предполагается в 18:41. При подлете к Марсу космический аппарат должен будет включить свой двигатель на торможение, работа которого продлится ровно 27 минут, чтобы замедлить скорость и войти в зону притяжения планеты.

В случае невыполнения маневра межпланетная станция либо пролетит мимо планеты, либо столкнется с ее поверхностью, отмечает специализированный американский космический сайт Space News.

Запуск станции был осуществлен 20 июля с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с космического центра Танэгасима в Японии.

Орбитальный аппарат, который должен быть выведен на эллиптическую орбиту Марса высотой 40 тыс. км, предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты, где формируется ее погода.

Полет первой арабской межпланетной станции к Марсу приурочен к 50-летию образования ОАЭ.

Теги: #оаэ #орбита #марс #аппарат
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