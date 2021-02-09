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03:46 09.02.2021

В Киеве на въездах обустроили пункты обогрева для водителей фур

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обустроила на въездах в Киев пункты обогрева для водителей фур, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"На 8 въездах в Киев силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернуто пункты обогрева для водителей в местах отстоя крупногабаритного транспорта. Районные в городе Киеве государственные администрации обеспечивают пункты обогрева едой, чаем, печеньем, поэтому в палатках водители могут согреться, попить чай и поесть", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пункты обогрева расположены на въездах в город по направлениям: Обухов-Днепр, Одесса, Борисполь-Харьков, Вышгород-Овруч, Ирпень-Ковель, Житомир, Кольцевая объездная дорога (Жулянский путепровод), Бровары-Чернигов.

Также сообщается, что спасательные палатки установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности.

Теги: #киев #украина #пункты_обогрева
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