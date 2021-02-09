В Прикарпатье правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП

В Прикарпатье правоохранители расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в понедельник поздно вечером, сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

"8 февраля около 23:30 поступило сообщение, что на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Павловка Ямницький сельской ТГ произошло ДТП с пострадавшими. В результате ДТП есть двое погибших, число травмированных устанавливается", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что авария произошла с участием автомобиля "Мерседес Бенц Спринтер", которым управлял водитель 1974 г.р. и транспортного средства "Мерседес Бенц Атео" под управлением водителя 2001 г.р.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа и устанавливает все обставить аварии.