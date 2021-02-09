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01:30 09.02.2021

Минск намерен требовать у Латвии выдачи экс-претендента на пост президента Цепкало

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Следственный комитет Беларуси инициирует экстрадицию из Латвии экс-претендента на пост президента страны Валерия Цепкало, сообщил телеканал "Беларусь 1" в понедельник.

"СК направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что ранее Генпрокуратура обратилась Минюст Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

14 июля прошлого года Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу. Позже он уехал за пределы страны из-за опасения быть задержанным. В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Беларуси и России.

В ноябре 2020 года Комитет госбезопасности Беларуси внес основателей телеграм-канала NЕХТА Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Им инкриминированы преступления по ряду статей УК, в том числе организация массовых беспорядков, умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

Генпрокуратура республики, располагая информацией о том, что Путило и Протасевич находятся в Варшаве, обратилась Минюст Польши с просьбой о заключении их под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Теги: #латвия #оппозиционер #беларусь
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