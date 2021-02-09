Кличко просит водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо автомобилей

Мэр Киева Виталий Кличко просит водителей воспользоваться во вторник общественным транспортом вместо частных автомобилей.

"Еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома - на дистанционном обучении", - написал Кличко в телеграм-канале.

По его словам, в понедельник вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. "Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах", - подчеркнул мэр.

"Друзья! Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает", - написал Кличко в телеграм-канале.

"Коммунальные службы делают все возможное, чтобы жизнедеятельность города не прекращалась. И следующие несколько дней будут сложными. Потому стихия не отступать", - подытожил киевский градоначальник.: