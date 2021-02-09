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00:19 09.02.2021

В 2021г. зафиксировано рекордное количество выведенных в аварийный ремонт энергоблоков ТЭС

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В 2021г. зафиксировано рекордное количество выведенных в аварийный ремонт энергоблоков ТЭС

Прохождение нынешнего осенне-зимнего периода ознаменовалось работой АЭС на пониженной мощности, рекордно низкими запасами угля на складах ТЭС и рекордным количеством энергоблоков ГК ТЭС, выведенных в аварийный ремонт, отметил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий

"АЭС работают на меньшей, нежели в предыдущие годы мощности. Не хватает 1-1,5 тыс. МВт. У нас действительно рекордно низкие запасы угля и исторически рекордное количество энергоблоков тепловых электростанций, выведенных в аварийный ремонт. Всего в пик потребления таких энергоблоков было 20. Это очень много. И мощность, которая оказалась нам неожиданно недоступной, составляла 5,5-6,5 ГВт", – разъяснил ситуацию Кудрицкий в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.

По его словам, аварийный ремонт означает, что энергоблоки были заявлены как пригодные к работе, находились в резерве, но, когда, например, диспетчер НЭК выдавал команду на включение для сбалансирования энергосистемы, энергоблоки оказывались неисправны.

В то же время, по его мнению, ТЭС не воспользовались благоприятной конъюнктурой, сложившейся на рынке в середине осени, когда было очевидно, что АЭС из-за смещения ремонтной кампании будут работать на пониженной мощности, и соответственно, ТЭС смогли бы продать больше электроэнергии и по более высокой цене, чем была летом.

"Это было хорошее время, чтобы поработать и привезти уголь. Но почему это все-таки не было сделало, предстоит разобраться", – сказал глава "Укрэнерго".

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго" запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) за ноябрь 2020-го - январь 2021 года снизились на 5,7% – до 436,8 тыс. тонн, в том числе запасы газового угля снизились в 7,3 раза - до 293 тыс. тонн, антрацитового – в 2,6 раза, до 143,8 тыс. тонн.

НЭК "Укрэнерго" готовится обеспечивать балансирование энергосистемы в условиях прогнозируемого значительного снижения температуры (до -10 °С) в период 8-20 февраля и низких запасов топлива за счет работы тепловых блоков ПАО "Центрэнерго" на газе, увеличения производства гидроэнергетики и импорта ресурса, не планируя ограничений потребления э/э.

Теги: #электроэнергия #украина #энергетика
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