События

22:21 08.02.2021

В Киеве прогнозируют усиление снегопада ночью

1 мин читать
В Киеве прогнозируют усиление снегопада ночью

В Киеве синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночь на вторник, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночное время: 10-12 см снега выпадет в столице до утра. Идти снег будет и в течение 9 февраля", - говорится в сообщении.

В КГГА просят граждан не использовать собственный автомобиль во время снегопада.

"Уменьшение нагрузки, в частности, автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что в понедельник в Киеве работали 462 единицы снегоуборочной техники и 540 коммунальщиков в составе 68 бригад.

Теги: #киев #усиление #украина #снегопад
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:35 08.02.2021
Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

21:16 08.02.2021
Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

19:22 08.02.2021
В КГГА просят по возможности оставлять детей дома

В КГГА просят по возможности оставлять детей дома

16:12 08.02.2021
Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

13:58 08.02.2021
Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

12:42 08.02.2021
Байден продолжит поддерживать Украину - временная поверенная по делам США

Байден продолжит поддерживать Украину - временная поверенная по делам США

11:19 08.02.2021
Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

11:05 08.02.2021
Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах - Зеленский

Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах - Зеленский

10:26 08.02.2021
Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

08:28 08.02.2021
В Украине за сутки 2141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2697 человек – Степанов

В Украине за сутки 2141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2697 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитывать как итоговую аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году - МОН

Суд в деле МН17 сделал перерыв до 15 апреля

Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций против РФ

В Харькове и области пройдут масштабные контрдиверсионные учения

В Нидерландах продлили комендантский час из-за COVID-19 до весны

Зеленский поблагодарил главу правления Pfizer за меры по ускорению поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Глава Минкультуры о решении Латвии запретить "Россия РТР": хороший пример для других стран

Посольство США объявило о новой помощи для начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Глава НАПК составил два админпротокола в отношении Тупицкого

ОАСК отказал в обеспечении иска Тупицкого против Управления госохраны

Кабмин предложит Раде узаконить принцип презумпции наличия трудовых отношений

Германия, Швеция и Польша высылают по одному российскому дипломату в качестве ответной меры на аналогичный шаг Москвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА