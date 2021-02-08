В Киеве прогнозируют усиление снегопада ночью

В Киеве синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночь на вторник, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Синоптики прогнозируют усиление снегопада в ночное время: 10-12 см снега выпадет в столице до утра. Идти снег будет и в течение 9 февраля", - говорится в сообщении.

В КГГА просят граждан не использовать собственный автомобиль во время снегопада.

"Уменьшение нагрузки, в частности, автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что в понедельник в Киеве работали 462 единицы снегоуборочной техники и 540 коммунальщиков в составе 68 бригад.