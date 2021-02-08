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21:54 08.02.2021

ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций против РФ

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ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций против РФ

Процесс обсуждения возможных новых санкций ЕС в отношении России начнется 9 февраля в Европарламенте и продолжится 22 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Высокий представитель ЕС указал, что государства-члены Евросоюза в ходе дискуссии о последствиях его визита (в Россию 4-6 февраля - ИФ) обсудят также и такую возможность. Но, как всегда, процесс реакции ЕС в виде ограничительных мер - это конфиденциальный процесс. Не нам его комментировать", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, теперь, по итогу визита Борреля, есть достаточно материала для обсуждения государствами-членами.

"Мы видели российскую реакцию (на позицию ЕС - ИФ), и теперь Европейскому союзу обсуждать и судить о приемлемом ответе. Мы начнем завтра с дискуссии в Европейском парламенте, а также на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля", - заявил Стано.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос об утверждении Борреля на пресс-конференции в Москве, что пока нет никаких конкретных предложений от стран ЕС, его представитель подтвердил, что "в момент, когда об этом шла речь, конкретных предложений не было".

Дальше, повторил он, должны действовать государства-члены ЕС.

В ходе визита в Россию высокий представитель ЕС по иностранным делам требовал от имени Евросоюза освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных участников протестных акций в его поддержку, а также пересмотра решения о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции. По возвращении в Брюссель глава дипломатии ЕС подвергся ожесточенной критике за якобы проявленную слабость в доведении позиции Евросоюза до российских властей.

Теги: #ес #россия #санкции #обсуждение
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