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21:16 08.02.2021

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

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Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 не раньше 2023 года - замглавы МИД

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 "Малазийских авиалиний" не раньше 2023 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Что касается слушаний в Международном суде ООН, мы наблюдаем попытки РФ затянуть переход Международного суда ООН к рассмотрению вопроса по существу, ссылаясь на ограничения Covid, сложность формирования своей юридической позиции. В то же время, по состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в Международном суде ООН, которые должны завершиться финальным решением, по меньшей мере, до конца 2023 года", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Он отметил, что надо четко различать три отдельных трека, в рамках которых происходит расследование этой трагедии.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ, как государство, в частности в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, есть украинский иск против РФ в Международный суд ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против России в ЕСПЧ", - отметил Енин.

По словам замминистра, все они направлены на привлечение к ответственности России, ее военно-политического руководства и конкретных исполнителей этого преступления.

Теги: #мн17 #украина #суд #оон
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