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20:51 08.02.2021

В Харькове и области пройдут масштабные контрдиверсионные учения

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В Харькове и области пройдут масштабные контрдиверсионные учения

Служба безопасности Украины проведет масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям на территории Харькова и области.

"Целью проведения указанных тренировок является обеспечение эффективного реагирования государственной антитеррористической системы на угрозы совершения террористического акта или диверсии, а также минимизации их последствий", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок", - добавил он.

Контрдиверсионные учения продлятся 4 дня - с 9 по 12 февраля.

Теги: #учения #сбу #харьковская_область
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