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19:34 08.02.2021

Глава Минкультуры о решении Латвии запретить "Россия РТР": хороший пример для других стран

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Глава Минкультуры о решении Латвии запретить "Россия РТР": хороший пример для других стран

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко приветствует решение латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) на год запретить трансляцию российского телеканала "Россия РТР".

"Причина (такого решения – ИФ) – язык ненависти по отношению к Украине. Благодарен за такую активную позицию и международную поддержку", - написал Ткаченко в телеграм-канале.

"Принимая во внимание недавние кремлевские заявления, что для продвижения в Украине так называемого "русского мира" будет использоваться мягкая сила, думаю, это хороший пример и для других стран, которые не поддерживают язык вражды, уважают демократические ценности и выступают за независимость других государств", - отметил министр.

 

Теги: #латвия #рф #тв
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