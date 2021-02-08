Германия, Швеция и Польша высылают по одному российскому дипломату в качестве ответной меры на аналогичный шаг Москвы

МИД ФРГ объявил "персона нон грата" сотрудника российского посольства в качестве реакции на высылку немецкого дипломата, сообщил журналистам в понедельник представитель ведомства в Берлине.

"МИД ФРГ сегодня в соответствии статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года объявляет одного сотрудника российского посольства в Берлине персона нон грата. Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года", - сказано в поступившем в "Интерфакс" заявлении.

Власти Швеции в связи с решением властей РФ выслать шведского дипломата приняли решение в качестве ответной меры объявить персона нон грата сотрудника посольства России в Стокгольме, заявила в понедельник глава МИД Швеции Анн Линде.

"Мы проинформировали российского посла, что сотрудника российского посольства попросили покинуть Швецию. Это ясный ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата (из России - ИФ), который только исполнял свои обязанности", - написала она в Twitter.

МИД Польши в понедельник объявил персона нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани, говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" ведомства.

"В ответ на необоснованную высылку российским МИД польского дипломата МИД Польши сегодня исходя из принципа взаимности и в координации с Германией и Швецией принял решение о признании персона нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани", - подчеркивается в сообщении.

В МИД РФ в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.