На Донбассе российские наемники дважды нарушили режим режима прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим позициям из минометов 120-го калибра", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Также неподалеку Водяного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.