Глава НАПК составил два админпротокола в отношении Тупицкого

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков составил два протокола в отношении главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого в связи с конфликтом интересов из-за незадекларированного участка в Крыму.

"Еще 1 октября 2020 года - почти за месяц до принятия известного решения КС – НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. 27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы. Итак, Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов", - приводит слова Новикова пресс-служба НАПК.

Он подчеркнул, что после восстановления Верховной Радой упомянутого права НАПК, на Тупицкого составили два админпротокола: касательно умышленного неуказания участки в декларации и о конфликте интересов.

Новиков напомнил, что с 31 декабря 2020 года действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым составить протокол о таких административных правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично глава НАПК или его заместители.

Отмечается, что во время полной проверки декларации НАПК выявило, что в Едином реестре доверенностей имеется доверенность, которой 4 ноября 2018г. Тупицкий уполномочил определенное лицо быть его представителем как собственника по нескольким объектам.

"Среди них - земельный участок, расположенный в АР Крым. Сведения об этом земельном участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время из документа "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в переходе прав на объект недвижимости", изданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, следует, что 19 июля 2018 года Александр Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству", - говорится в сообщении.

Таким образом, Тупицкий получил в фактическое пользование указанный земельный участок с нарушением закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

Так, врученные протоколы будут переданы в суд.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины. Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля. Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

21 января Тупицкий обратился к Зеленскому с открытым обращением, в котором заявил о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками УГО, не допустившим его в здание КС, и попросил о привлечении их к ответственности, а 27 января обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по исправлению ситуации с блокированием работы суда сотрудниками УГО.

28 января Тупицкий подал на УГО в ОАСК иск из-за недопуска к исполнению им полномочий главы суда.