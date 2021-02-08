События

18:00 08.02.2021

В Житомирской области водитель грузовика въехал в частный двор

1 мин читать
В Житомирской области водитель грузовика въехал в частный двор

В с.Березовка Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и въехал в частный двор, в рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

"8 февраля в с.Березовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика с полуприцепом. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет, а затем оказался во дворе частного домохозяйства", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что ДТП произошло около 13:30 на 155 км автодороги Киев-Чоп. Так, 58-летний водитель, гражданин Беларуси, управляя автомобилем МАН, не справился и въехал в заборы нескольких частных домовладений и остановился в нескольких десятках метров спустя. По сообщению медиков, водитель на момент их прибытия умер.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти мужчины.

По предварительной информации, водитель мог потерять управление транспортным средством из-за проблем со здоровьем и потерей сознания.

"Никто из жителей домохозяйств или случайных прохожих-жителей села в результате ДТП не пострадал. Кроме заборов, повреждены также гараж в одной из усадеб", - добавили в полиции.

Теги: #инцидент #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:29 28.01.2021
СБУ блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу огнестрельного оружия

СБУ блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу огнестрельного оружия

10:23 22.01.2021
В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

В Париже избили украинского подростка, посольство обратилось в прокуратуру

17:46 15.01.2021
Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

Участники протеста против повышения тарифов в Житомире админздания не захватывали, но повредили турникет – полиция

13:29 15.01.2021
СБУ разоблачила присвоение средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

СБУ разоблачила присвоение средств на реконструкцию магистрального нефтепровода на Житомирщине

17:31 13.01.2021
Нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии заблокировали в Житомирской области

Нелегальный сбыт янтаря в страны Восточной Азии заблокировали в Житомирской области

12:21 05.01.2021
В Николаеве на сотрудницу речпорта наехал погрузчик, женщина погибла

В Николаеве на сотрудницу речпорта наехал погрузчик, женщина погибла

13:57 30.12.2020
Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

Экспресс "Киев - Борисполь-аэропорт" частично сошел с рельсов на ст. "Дарница", пострадавших нет

13:46 26.12.2020
На Житомирщине полиция задержала автомобиль с 700 кг янтаря

На Житомирщине полиция задержала автомобиль с 700 кг янтаря

15:06 09.12.2020
У нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за автомобиля

У нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за автомобиля

00:05 09.12.2020
Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитывать как итоговую аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году - МОН

Суд в деле МН17 сделал перерыв до 15 апреля

Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

ПОСЛЕДНЕЕ

Результаты международных языковых экзаменов можно засчитывать как итоговую аттестацию по иностранному языку в 2020/2021 учебном году - МОН

Суд в деле МН17 сделал перерыв до 15 апреля

Нардеп Фриз инициирует приостановление аккредитации в Раде сотрудников попавших под санкции телеканалов

Замруководителя Офиса президента и представители МККК обсудили сотрудничество в гуманитарных вопросах

Судья Вовк не доставлен в ВАКС для избрания ему меры пресечения

АМКУ пояснил разрешение крупному металлотрейдеру "Оптимал Трейд" приобрести ДМК корпорации "ИСД"

Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

В селе на Львовщине во время драки выстрелом из ружья ранены двое мужчин

Tesla вложила $1,5 млрд в биткойны, планирует принимать платежи в криптовалюте

Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА