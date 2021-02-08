В Житомирской области водитель грузовика въехал в частный двор

В с.Березовка Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением и въехал в частный двор, в рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

"8 февраля в с.Березовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика с полуприцепом. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет, а затем оказался во дворе частного домохозяйства", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что ДТП произошло около 13:30 на 155 км автодороги Киев-Чоп. Так, 58-летний водитель, гражданин Беларуси, управляя автомобилем МАН, не справился и въехал в заборы нескольких частных домовладений и остановился в нескольких десятках метров спустя. По сообщению медиков, водитель на момент их прибытия умер.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти мужчины.

По предварительной информации, водитель мог потерять управление транспортным средством из-за проблем со здоровьем и потерей сознания.

"Никто из жителей домохозяйств или случайных прохожих-жителей села в результате ДТП не пострадал. Кроме заборов, повреждены также гараж в одной из усадеб", - добавили в полиции.