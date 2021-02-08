Суд в деле МН17 сделал перерыв до 15 апреля

Суд в деле о сбитом авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" огласил решения по очередным запросам защиты обвиняемого россиянина Олега Пулатова и объявил, что следующее заседание начнется 15 апреля.

"Суд приостанавливает оценку (расследования - ИФ) в деле против обвиняемого Пулатова до 15 апреля 2021 года, 10 часов, он также приостанавливает до этого же дня расследование в деле против обвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко", - объявил председательствующий Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

Судья также огласил решения, принятые на ранее заявленные ходатайства защиты Пулатова, единственного из четырех обвиняемых, которого представляют адвокаты.

Суд напомнил, что защита просила предоставить эксперту российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей" возможность посетить и исследовать обломки сбитого МН17. "Также был запрос расследовать все доступные обломки и фото тех обломков, которые не были восстановлены. Суд считает, что в этом нет необходимости. "Алмаз-Антей" детально доложил о своих выводах в отношении оружия, которое было использовано, он также отреагировал на отчет Нидерландского исследовательского института и Королевской военной академии. Доклад продемонстрировал, что не было, по сравнению с другими исследованиями, недостаточной информации", - констатировал председательствующий.

Он также сообщил, что суд хочет "оставить открытыми возможности для следственного судьи предоставить возможность для экспертов посетить реконструкцию для должного понимания отчета".

В отношении посещения реконструкции сбитого МН17, Стэйнхаус напомнил, что своим решением от 3 июля 2020 года уже поручил прокурору содействовать такому визиту в Хилзерее. "Также было сказано, что во время посещения защита может быть с экспертом. В декабре 2020 года защита попросила господина Бидемана о такой помощи, и он согласился, заявив, что готов это сделать. Он и господин Керна помогут защите", - сказал он.

В этой связи председательствующий констатировал, что такое решение было принято достаточно давно, однако защита только недавно начала предпринимать соответствующие действия. "1 февраля защита говорила о посещении реконструкции с Бидеманом и исследовании обломков, которые не входят в реконструкцию, но никакие дальнейшие запросы не были сделаны. Поэтому суд не должен принимать никаких решений относительно этого", - отметил Стэйнхаус.

Кроме того, суд отклонил ходатайство защиты предоставить фото всех обломков самолета, включая те, которые не были транспортированы в Нидерланды и остались в Украине. "Суд считает, что в июле прокурор предоставил защите базу данных с сотнями фотографий всех установленных обломков. Фото, которые были сделаны на месте крушения и на которых были запечатлены погибшие, предоставлены не были, так как прокурор не хочет, чтобы эти фото распространялись", - сказал председательствующий.

Вместе с тем, он поручил следствию проверить, есть ли еще фото, которые можно предоставить защите Пулатова.

Суд также вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров. "Что касается телефонных разговоров, о которых Пулатов не помнит, суд поручает, чтобы Пулатов за 14 дней от сегодня – самое позднее 22 февраля - проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он принимал участие, если возможно, (установил - ИФ) пять таких разговоров. Это потом может быть использовано для лингвистического исследования, проведения сравнительного голосового анализа", - пояснил он.

Стэйнхаус также остановился на решении о специальной инспекции во время посещения реконструкции сбитого самолета. "Суд считает, что такое решение может принято только после того, как, основываясь на интервью экспертов со следственным судьей, суд получит четкое понимание о разнице во мнениях о возможном месте запуска. Только если это будет понятно, суд может решить о специальном осмотре во время инспекции", - уточнил председательствующий.

В связи с этим суд считает необходимым подготовить не только посещение реконструкции , но и "левое крыло, левый мотор, стабилизатор, вертикальную часть и правый горизонтальный хвост". "Эти части, как выясняется, играют роль в дискуссии о возможном месте запуска между аэрокосмическим центром в Нидерландах и Королевской военной академией с одной стороны и "Алмаз-Антеем" с другой. Суд поручает прокуратуре, если будет принято решение о таком посещении, начать организацию заранее уже сейчас и проинформировать суд до следующих слушаний. Предлагаемая дата для такого посещения возможна в период с 17 и 28 мая", - проинформировал Стэйнхаус.

Суд не удовлетворил запрос защиты Пулатова о базе данных радаров. "Это запрос, который защита повторяет вновь даже после того, как ранее он был отклонен судом… Суд не считает это полезным заданием: и следствие четко разъяснило, что прокуратура несколько раз запрашивала украинские власти передать все данные в отношении других систем радаров, и они получили ответ, что вся информация была передана. Поэтому этот запрос отклонен", - констатировал председательствующий.

Суд также отклонил ходатайство защиты провести интервью с сепаратистом по имени Леон из незаконного формирования в Константиновке. "Защита просит заслушать его, чтобы показать, что свидетель Х не является надежным, утверждая, что русские военные были с Буком рядом со Снежным. Суд считает, что в деле есть детальный отчет, который был сделан на основании многих данных. Но защита этот отчет даже не упомянула. Запрос отклонен", - огласил Стэйнхаус.

Как сообщалось, суд по делу о сбитом МН17 возобновил слушания 1 февраля.