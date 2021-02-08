Замруководителя Офиса президента и представители МККК обсудили сотрудничество в гуманитарных вопросах

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с заместителем главы делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Даниэлем Бунскогом и генеральным директором Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максимом Доценко.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники встречи обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между Украиной и составляющими международного гуманитарного движения Красного Креста.

"Во время разговора особое внимание уделялось гуманитарному сотрудничеству при возвращении граждан Украины, которые находятся в плену и в лагерях, и дальнейшей их реабилитации на территории Украины", - сказано в сообщении.

Машовец отметил, что возвращение граждан Украины, которые попали в затруднительное положение, является одним из приоритетных направлений работы, определенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что Украина и в дальнейшем активно будет работать с целью защиты и поддержки украинцев во всем мире.

"Сотрудничество с Красным Крестом поможет поддержать гуманитарный компонент во время проведения мероприятий по возврату украинцев и в их дальнейшей реабилитации на территории Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь Бунског отметил, что МККК в Украине имеет положительный опыт сотрудничества и заинтересован в дальнейшем углублении взаимоотношений соответствии с основными принципами деятельности Красного Креста.