Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

Правительство Германии предоставит Украине EUR13,1 млн для проведения энергоэффективной модернизации учреждений медицинской помощи, проведение закупок современного базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, соответствующее грантовое и проектное соглашение было подписано 8 февраля между вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, директором департамента Немецкого государственного банка развития KfW Олафом Цумелка и исполнительным директором Украинского фонда социальных инвестиций Андреем Лактионовым.

Целью проекта является противодействие угрозам и последствиям пандемии путем их энергоэффективного обновления и обеспечения необходимым медицинским оборудованием.

Средства будут направлены на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 учреждений первичной и вторичной (специализированной) медицины в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей.

Проект будет реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) в течение трех лет.

Кроме того, подписаны дополнения по другим проектам стоимостью EUR23,4 млн, из которых EUR9 млн направлено на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в громадах, принимающих внутренне перемещенных лиц.

Второй грант в размере EUR14,45 млн направлен на улучшение условий оказания медицинской помощи. Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее 40 объектов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.