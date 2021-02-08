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15:11 08.02.2021

Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

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Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях".

"Принятие этого документа обусловлено необходимостью выполнения процедур, предусмотренных Конституцией Украины, об одобрении решения главы государства о допуске подразделений других государств на территорию Украины", - сообщает Офис президента в понедельник.

Президент в декабря 2020 года подписал указ № 570/2020 "О плане проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2021 и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях", требующий утверждения Верховной Радой.

Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников, в частности: многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учений "Репид Трайдент - 2021", украинско-британских учений "Козак Мейс - 2021", украинско-американских учений "Си Бриз - 2021", украинско-румынских учений "Риверайн - 2021", украинско-британских учений "Вориер Вотчер - 2021", украинско-польских учений "Три Мечи - 2021 "и" Сильвер Сэйбер - 2021".

Кроме того, документ содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в частности с участием стран НАТО и Грузии.

Теги: #военные #учения #иностранцы
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