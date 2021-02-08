Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" не будет работать 9-13 февраля

Вестибюль № 2 станции метро "Контрактовая площадь" (выход к улицам Верхний и Нижний Вал) не будет работать с 9 по 13 февраля в связи с установлением новых турникетов, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"В частности, на станции будут установлены новые контрольно-пропускные пункты, которые поддерживают все современные способы оплаты проезда, в частности qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку" – говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

В КГГА отметили, что такие турникеты уже работают на станциях "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Харьковская". Также этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах.