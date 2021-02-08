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14:32 08.02.2021

Принятие закона "О медиа" станет шагом к обеспечению информационной защиты Украины – нардеп Потураев

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Принятие закона "О медиа" станет шагом к обеспечению информационной защиты Украины – нардеп Потураев

Принятие законопроекта "О медиа" станет одним из шагов к обеспечению надлежащей информационной защиты Украины, считает глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев (фракция "Слуга народа").

"Одним из шагов на пути комплексного разруливания этих проблем – обеспечение надлежащей информационной защиты государства будет и, я надеюсь, станет принятие законопроекта "О медиа", который подготовлен", - сказал Потураев в ходе международного круглого стола "Мировые практики защиты информационного пространства государства от информационной агрессии" в понедельник.

По словам народного депутата, в законопроекте, работа над которым заканчивается, "очень детально говорится о запрете адвокации российской агрессии, непризнания российской агрессии, (есть - ИФ) запрет называть конфликт гражданским".

Потураев отметил, что законопроект предусматривает "жесткие санкции" за его нарушение и "позволяет... лишать нарушителей или лицензий, или регистрации".

Однако, по мнению Потураева, принятие законопроекта "О медиа" не решит всех существующих проблем в информационной войне с Российской Федерацией пространстве.

"Но хочу подчеркнуть, что закон "О медиа" не решит всех проблем, с которыми мы сталкиваемся в информационной борьбе с Российской Федерацией против Украины", - отметил глава комитета.

Он напомнил, что еще осенью 2019 года было решено подготовить два законопроекта: "О медиа" и "О противодействии дезинформации" (рабочее название - ИФ).

Потураев также сообщил, что законопроект "О медиа" скоро сможет рассмотреть парламент.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем уже где-то в горизонте месяца, а, возможно, и скорее, его вынести на рассмотрение Верховной Рады", - сказал Потураев.

Теги: #медиа #закон
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