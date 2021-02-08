Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт т.н. "представительства МИД РФ в Крыму"

Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт так называемого "представительства Министерства иностранных дел России в Крыму", заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В дополнение к нашим предыдущим призывам мы повторяем, что это абсолютно неприемлемо давать так называемому российскому МИД в украинском Крыму галочку верификации, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым - это Украина. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт", - написала Джапарова в Twitter в понедельник.