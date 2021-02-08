МИД Украины поручил послам при международных организациях - ОБСЕ, Совете Европы и ООН - разъяснить ситуацию с закрытием в Украине телеканалов "112.Укриаина", NewsOne и ZIK, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сразу после решения СНБО я поручил нашим послам при ОБСЕ, при Совете Европы, при ООН пойти и разъяснить логику того, что произошло. Мы с ними взаимодействуем", - сказал Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во время проведения всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По словам главы МИД, "реакция международных партнеров постоянно отслеживается".

Ранее в Европейском Союзе заявили, что оценивают последствия решения СНБО о введении санкций в отношении трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. В комментарии "Интерфакс-Украина" представитель внешней дипломатической службы Питер Стано подчеркнул, что согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ.

"Украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - отметил Стано.

При этом, представитель европейской дипломатии высказал убеждение, что "любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели".

В свою очередь, в миссии ООН по правам человека выразили обеспокоенность решением СНБО о введении санкций, поскольку "решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание каналов и прекращение их речи, что повлияет на свободу выражения мнения в Украине".

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".