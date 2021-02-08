Кучма: достойной данью памяти Антонова со стороны Украины было бы построить новую "Мрию"

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994 - 2005) почтил память выдающегося украинского авиаконструктора Олега Антонова, выступив за постройку еще одного самолета Ан-225 "Мрия".

"Когда я слышу имя "Антонов" - в воображении сразу возникает что-то величественное, мощное. Думаю, это не только из-за гигантских самолетов, которые создавал Олег Константинович. Это, прежде всего, из-за гигантского масштаб личности, которой был он сам. Антонов, чей 115-летний юбилей мы празднуем в эти дни, человек "мирового масштаба". Тем больше должна быть наша гордость называть его своим, нашим. Именно на нашей земле он учил летать самые мощные из своих "птиц". Именно здесь он создал авиастроительную отрасль, которая сегодня работает на наше государство. На борту одного из первых антоновских лайнеров Ан-10, огромными буквами было написано "Украина", - цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер на странице в Фейсбук в понедельник.

Второй президент Украины предположил, что достойной данью памяти авиаконструктора стала бы постройка еще одного самолета Ан-225 "Мрия", чей единственный экземпляр ныне активно используется для перевозки крупногабаритных грузов и является рекордсменом по многим показателям.

"Думаю, достойной данью его памяти со стороны нашего государства было бы напрячься, чтобы построить еще одну, новую "Мрию", - сказал он.

Также Кучма ратует за создание в Украине "школы Антонова" и "школы" выдающегося украинского ракетостроителя Михаила Янгеля.

"Я хочу, чтобы у нас была "школа Антонова". Как и "школа Янгеля". Это не обязательно чертежи самолетов или ракет. Но обязательно ум и смелость, системное знание и культура мышления. То, что нужно, чтобы творить будущее. Может, "школа Маска" звучит еще амбициознее. Но своего Маска у нас еще нет. А чтобы появился - должны помнить Антонова и Янгеля, должны учиться у них. Потому что меняются технологии, но вечными остаются условия успеха: увидеть за горизонтом, выбрать нишу, отдать себя целиком", - подчеркнул Кучма.