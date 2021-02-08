Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

Около 2.00 понедельника, 8 февраля, на ул.Лаврская,13 в Киеве было обнаружено эксплуатационное повреждение трубопровода, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения остались 86 жилых домов, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня… Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращено в 86 жилых домов", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении

В КП отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987г.).