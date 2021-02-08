События

13:58 08.02.2021

Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

1 мин читать
Более 80 домов в центре Киева остались без отопления и горячей воды из-за повреждения теплосети

 Около 2.00 понедельника, 8 февраля, на ул.Лаврская,13 в Киеве было обнаружено эксплуатационное повреждение трубопровода, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения остались 86 жилых домов, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

"Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня… Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращено в 86 жилых домов", - говорится в обнародованном в понедельник днем сообщении

В КП отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (1987г.).

Теги: #киев #авария #отопление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 08.02.2021
Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

10:51 07.02.2021
За сутки от COVID-19 скончались 16 жителей Киева, выздоровели 369 человек - Кличко

За сутки от COVID-19 скончались 16 жителей Киева, выздоровели 369 человек - Кличко

10:21 07.02.2021
"Укрзализныця" завершила подъем сошедших с рельс грузовых вагонов, задержки пассажирских поездов еще возможны

"Укрзализныця" завершила подъем сошедших с рельс грузовых вагонов, задержки пассажирских поездов еще возможны

06:47 07.02.2021
Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м в заведении общественного питания Киева

Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м в заведении общественного питания Киева

13:00 06.02.2021
За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Киева, выздоровели 1328 человек

За сутки от COVID-19 скончались 12 жителей Киева, выздоровели 1328 человек

12:39 06.02.2021
В центре Киева обнаружили подозрительный предмет, движение по улице прекращено

В центре Киева обнаружили подозрительный предмет, движение по улице прекращено

08:37 06.02.2021
В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

19:59 05.02.2021
Въезд крупногабаритного транспорта в Киев 8-9 февраля ограничат из-за снегопадов – КГГА

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев 8-9 февраля ограничат из-за снегопадов – КГГА

16:39 05.02.2021
Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

16:10 05.02.2021
В Киеве в 2021 году капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей и множество улиц

В Киеве в 2021 году капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей и множество улиц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд оставил без движения иск экс-акционера ПриватБанка Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году

Изменение климата могло привести к появлению SARS-CoV-2 - исследование

Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" не будет работать 9-13 февраля

Принятие закона "О медиа" станет шагом к обеспечению информационной защиты Украины – нардеп Потураев

Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт т.н. "представительства МИД РФ в Крыму"

Послам Украины при ООН, ОБСЕ и Совете Европы поручено разъяснить введение санкций против трех телеканалов - Кулеба

Кучма: достойной данью памяти Антонова со стороны Украины было бы построить новую "Мрию"

Введение искусственных механизмов контроля по сдерживанию мобильности отбросит человечество в худшее прошлое, чем сама пандемия - Кулеба

Группа коллекторов изготавливала порноконтент с изображением заемщиков и их родственников

В Украине немного потеплеет, но будет ветрено, местами метели, на дорогах гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА