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13:39 08.02.2021

Введение искусственных механизмов контроля по сдерживанию мобильности отбросит человечество в худшее прошлое, чем сама пандемия - Кулеба

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Введение искусственных механизмов контроля по сдерживанию мобильности отбросит человечество в худшее прошлое, чем сама пандемия - Кулеба

Введение искусственных механизмов контроля по сдерживанию мобильности, таких как паспорта вакцинации, отбросит человечество в еще худшее прошлое, чем сама пандемия, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мобильность была одним из ключевых признаков нашего мира, и именно она делала наш мир более гуманным, потому что знакомство и регулярный контакт с другой культурой, другой страной, стирали противоречия и позволяли чувствовать единство мира. Определенный контроль должен осуществляться, безусловно, но вводить искусственные механизмы контроля по сдерживанию мобильности это на самом деле будет отбрасыванием мира в прошлое, даже намного хуже, чем сама пандемия", - сказал Кулеба на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

По его словам, пока что нет никаких комплексных решений относительно паспортов вакцинации.

"Я остаюсь умеренным оптимистом. Я считаю, что коронавирус завел нас в период, когда страны демонстрируют большее единство, большую солидарность друг с другом. В этом я оптимист. А умеренный я в том, что я считаю, что это временное явление. Я думаю, что как только все рынки насытятся вакцинами, больницы - лекарствами и надежными протоколами лечения коронавируса, ситуация начнет откатываться назад, и мы снова будем слышать много эгоистической риторики в мире со стороны разных стран", - отметил Кулеба.

Министр указал, что одним из важных тестов является доступ к вакцине.

"Сейчас мы уже видим, как дипломатам и политикам приходится мастерски балансировать войну за вакцины с необходимостью помогать ближнему, ближайшему партнеру. Но это тот тест, который мы проходим сейчас", - пояснил он.

По словам главы МИД Украины, вторым станет тест на возобновление мобильности в мире, в том числе полноценное функционирование безвизового режима между Украиной и ЕС.

"Вот там мы увидим очень серьезные вещи: насколько мобильность в мире возобновится и в условиях контролируемой пандемии, и после или в процессе ее угасания, насколько быстро люди смогут снова свободно путешествовать, не будут ли придуманы искусственные ограничения для контроля над передвижением людей в мире, не будут ли введены дополнительные трудности, процедуры для этого", - отметил он.

Кулеба добавил, что некоторые из таких процедур могут быть вполне разумными, и не надо считать, что любая дополнительная процедура является дискриминационной по определению,

"Но где проляжет та граница между разумными процедурами, направленными на защиту здоровья граждан и процедурами, которые существенно ограничивают мобильность людей в мире, это будет очень серьезный тест для человечества на его единство", - считает он.

Теги: #пандемия #кулеба #вызовы
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