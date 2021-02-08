События

13:03 08.02.2021

В Украине немного потеплеет, но будет ветрено, местами метели, на дорогах гололедица

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В Украине немного потеплеет, но будет ветрено, местами метели, на дорогах гололедица

Ненастную погоду на большей части Украины в ближайшие сутки, 9 февраля, будет определять циклон, перемещающийся с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей пройдет снег, ночью на севере страны и Харьковской области - значительный снег, метели. Температура ночью 5-10° мороза (на северо-востоке до 13° мороза), днем 0-5° мороза.

В центральных областях ночью значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, днем небольшой мокрый снег с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5 тепла. На Закарпатье и юге страны ночью и утром мокрый снег и дождь, температура ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

На дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, по всей Украине, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

В Киеве - ночью значительный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве 9 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 8,3 градусов тепла в 1990 году, а самая низкая – на отметке 32,2 градусов мороза в 1929 году.

В среду, 10 февраля, ночью в западных областях, днем на большей части территории страны ожидается снег и мокрый снег, на Закарпатье и востоке страны, днем и в центральных областях с дождем; лишь в южных областях - без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в северных, Ривненской, Волынской областях ночью 9-16° мороза, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге 5-10° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.

 

Теги: #погода #прогноз
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