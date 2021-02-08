События

12:13 08.02.2021

Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"

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Супругу Медведчука внесли в базу сайта "Миротворец"

Сайт центра "Миротворец" внес в свои списки супругу народного депутата Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко.

"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится в обосновании появления профиля Марченко на сайте.

Также авторы публикации вменяют ей незаконную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму, участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины, а также то, что она является противником независимости украинского православия от РПЦ.

В профиле представлены многочисленные свидетельства причастности супруги нардепа к деятельности ряда компаний, ведущих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагмент интервью с ней.

Крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин, телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.

Согласно опубликованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала "1+1".

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году, позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан".

 

Теги: #миротворец #сайт #марченко
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