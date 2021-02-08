В Украине появится платформа для записи на прививку от COVID-19 до начала массовой вакцинации - президент

В Украине к первой массовой вакцинации появится платформа, через которую можно будет записаться на прививку, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве в понедельник.

"Еще в ноябре я попросил Федорова (вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров - ИФ) со Степановым (министр здравоохранения Максим Степанов - ИФ) подготовить большую платформу, чтобы люди могли записываться на вакцинацию. Чтобы когда мы получили график поставок вакцин в Украину, человек получил обратную связь, что приблизительно в такую-то дату можно получить бесплатную вакцину. Они это подготовят к первому массовому вакцинированию", - сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, Украина договорилась о поставках вакцин от кампаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах и не будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности.

К лету в Украине будет 10 млн вакцин. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце.