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11:52 08.02.2021

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

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Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Международный аэропорт "Борисполь" и международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) работают в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию.

Как сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь" агентству "Интерфакс-Украина", аэродромная служба предприятия обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах. Задействовано 26 единиц аэродромной техники.

В аэропорту "Киев", как сообщается на его странице в Facebook, взлетно-посадочную полосу, перроны аэродрома, привокзальную площадь интенсивно чистит снегоуборочная техника.

"Специальные бригады заранее получают информацию о погоде от синоптиков и метеорологов аэропорта и готовят усиленные смены", - говорится в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками, порывистым ветром и комплексом неблагоприятных погодных явлений, чему будет способствовать значительный контраст температуры.

Теги: #работа #аэропорты
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