Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, работает штаб по ликвидации последствий ЧС – "Укравтодор"

Дорожники очищают проезжую часть и обочины от снега, а также проводят обработку дорог противогололедными материалами; к работе привлечено 1858 работников и 1530 единиц техники, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в понедельник.

"Укравтодор" отмечает, что в настоящее время проезд по автопутям госзначения обеспечен. Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при агентстве работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По данным агентства, за прошедшую ночь в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях выпало от 3 до 15 см снега. Слабый снег наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях. В Николаевской области идет снег с дождем при минусовой температуре, из-за чего на покрытии сразу же появляется гололед.

Средняя температура воздуха на большинстве территорий страны составляет -7-13°С, в Черниговской и Сумской -12-18°С, в Одесской -10+4°С.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололед.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей идет дождь. Покрытие дорог мокрое, в Ивано-Франковской области на Вышковском перевале - заснеженное. Температура воздуха -7+0°С.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками, порывистым ветром и комплексом неблагоприятных погодных явлений, чему будет способствовать значительный контраст температуры.