События

11:29 08.02.2021

Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, работает штаб по ликвидации последствий ЧС – "Укравтодор"

2 мин читать
Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, работает штаб по ликвидации последствий ЧС – "Укравтодор"

Дорожники очищают проезжую часть и обочины от снега, а также проводят обработку дорог противогололедными материалами; к работе привлечено 1858 работников и 1530 единиц техники, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей странице в Facebook в понедельник.

"Укравтодор" отмечает, что в настоящее время проезд по автопутям госзначения обеспечен. Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при агентстве работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По данным агентства, за прошедшую ночь в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях выпало от 3 до 15 см снега. Слабый снег наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях. В Николаевской области идет снег с дождем при минусовой температуре, из-за чего на покрытии сразу же появляется гололед.

Средняя температура воздуха на большинстве территорий страны составляет -7-13°С, в Черниговской и Сумской -12-18°С, в Одесской -10+4°С.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололед.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей идет дождь. Покрытие дорог мокрое, в Ивано-Франковской области на Вышковском перевале - заснеженное. Температура воздуха -7+0°С.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 8 февраля, в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками, порывистым ветром и комплексом неблагоприятных погодных явлений, чему будет способствовать значительный контраст температуры.

Теги: #дороги #проезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 07.02.2021
В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

В ряде регионов Украины возможно ограничение движения грузовиков и автобусов из-за непогоды

13:34 03.02.2021
Рада передала Мининфраструктуры контроль за ценами на ремонт дорог

Рада передала Мининфраструктуры контроль за ценами на ремонт дорог

12:02 03.02.2021
Дорожники очищают проезжую часть в заснеженных регионах, проезд дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

Дорожники очищают проезжую часть в заснеженных регионах, проезд дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

09:44 01.02.2021
Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, для борьбы с гололедом и снегом задействовано 887 ед. спецтехники – "Укравтодор"

Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, для борьбы с гололедом и снегом задействовано 887 ед. спецтехники – "Укравтодор"

20:49 30.01.2021
Проезд на дорогах общего пользования в Одесской области возобновлен

Проезд на дорогах общего пользования в Одесской области возобновлен

11:34 30.01.2021
Движение большегрузного транспорта ограничено в Одесской и Николаевской областях

Движение большегрузного транспорта ограничено в Одесской и Николаевской областях

11:39 29.01.2021
"Укравтодор" снял ограничение на движение грузовиков на дорогах госзначения в Киевской области

"Укравтодор" снял ограничение на движение грузовиков на дорогах госзначения в Киевской области

09:52 29.01.2021
"Укравтодор" возобновил движение на всей дороге Одесса-Рени

"Укравтодор" возобновил движение на всей дороге Одесса-Рени

10:14 28.01.2021
В Одесской и Николаевской областях запретили или ограничили движение транспорта для расчистки снега

В Одесской и Николаевской областях запретили или ограничили движение транспорта для расчистки снега

17:17 27.01.2021
Проезд по дорогам наиболее заснеженных Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей обеспечен – "Укравтодор"

Проезд по дорогам наиболее заснеженных Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей обеспечен – "Укравтодор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

Офис президента начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине появится платформа для записи на прививку от COVID-19 до начала массовой вакцинации - президент

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах - Зеленский

В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

Офис президента начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА