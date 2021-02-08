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11:13 08.02.2021

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

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Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

 Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности, заявляет президент страны Владимир Зеленский.

"Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует", - сказал Зеленский во время общения с журналистами в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Говоря о вакцинации в Украине, президент подчеркнул, что власти должны дать возможность всем гражданам страны вакцинироваться от коронавируса, однако имеется проблема с доверием людей к вакцинированию.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", - сказал Зеленский.

В этом контексте он заявил, что "готов вакцинироваться вместе с военными, как верховный главнокомандующий".

Зеленский также отметил, что Украина получит до 1 млн доз вакцины уже в ферале, а до лета 2021г – 10 млн доз.

Теги: #спутник #вакцина
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