События

11:19 08.02.2021

Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

1 мин читать
Гендиректор ВООЗ: Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX

Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

"На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее. И Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19", - сказал он в онлайн-обращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Гебреесус заявил, что ВООЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы отстраивать нормальную жизнь страны.

Гендиректор ВООЗ также приветствовал осуществленные Украиной ранее шаги по противодействию Covid-19.

Теги: #вакцина #украина #вооз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 08.02.2021
Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

11:11 08.02.2021
Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

11:05 08.02.2021
Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах - Зеленский

Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах - Зеленский

08:28 08.02.2021
В Украине за сутки 2141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2697 человек – Степанов

В Украине за сутки 2141 новый случай инфицирования COVID-19, выздоровели 2697 человек – Степанов

07:24 08.02.2021
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение – штаб ООС

03:58 08.02.2021
На Буковине обнаружили 143 новых случаев коронавируса – глава ОГА

На Буковине обнаружили 143 новых случаев коронавируса – глава ОГА

02:11 08.02.2021
ЮАР временно останавливает вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности в отношении южноафриканского штамма COVID-19

ЮАР временно останавливает вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности в отношении южноафриканского штамма COVID-19

21:51 07.02.2021
Радуцкий надеется, что вакцинация от COVID-19 начнется в Украине 15 февраля

Радуцкий надеется, что вакцинация от COVID-19 начнется в Украине 15 февраля

20:35 07.02.2021
Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение во время снайперского обстрела Новомихайловки

Украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение во время снайперского обстрела Новомихайловки

17:12 07.02.2021
Президент Литвы считает закрепление в Конституции Украины движение в ЕС и НАТО историческим решением

Президент Литвы считает закрепление в Конституции Украины движение в ЕС и НАТО историческим решением

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V" – Зеленский

В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

Офис президента начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине появится платформа для записи на прививку от COVID-19 до начала массовой вакцинации - президент

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, работает штаб по ликвидации последствий ЧС – "Укравтодор"

В Украине намерены охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения в 2021 и начале 2022 года - Зеленский

Офис президента начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

В УКРАИНЕ НАМЕРЕНЫ ОХВАТИТЬ ДО ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 В ТЕКУЩЕМ И 1-М ПОЛУГОДИИ 2022 - ЗЕЛЕНСКИЙ

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет ограничен с 15:00 понедельника

ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ИЗ 30 МАСШТАБНЫХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ФОРУМОВ В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА С ОБЩЕСТВОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ

АМПУ из-за непогоды ввела ограничения в ряде морпортов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА