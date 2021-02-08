Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине.

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС - самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", - сказала она в видеообращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.