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11:11 08.02.2021

Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

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Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине.

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС - самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", - сказала она в видеообращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Теги: #ес #вакцина
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