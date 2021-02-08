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11:05 08.02.2021

Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах - Зеленский

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Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах - Зеленский

В Украину поступят вакцины от COVID-19 от 4 компаний, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы договорились о поставках в Украину вакцины от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнётся уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", - сказал Зеленский, открывая Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.

В то же время президент отметил, что уже решив вопрос с поставками вакцин в страну, Украина столкнулась с новой проблемой, а именно «с недоверием к прививкам, отказом от вакцинации значительной части населения".

«Это новый, но очень серьёзный вопрос, который всем нам необходимо решить. Я готов лично, как и большинство мировых лидеров показать, что вакцинация важна, она безопасна и нужна», - отметил президент.

Глава государства также рассказал, что в Украине разработана дорожная карта вакцинации, которая предусматривает надлежащий и равный доступ для всех граждан Украины.

«Ее главное задание – охват как минимум половины населения Украины на протяжении 2021 и начала 2022 года», - отметил президент.

Теги: #украина #вакцины
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